Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился в Грозном на пуленепробиваемом пикапе Cybertruck, производимом американской компанией Tesla. Кадыров позитивно оценил автомобиль и решил отправить его на СВО, сообщает информационное агентство «Чечня Сегодня».

Агентство опубликовало видео с испытанием машины Кадыровым. На нее установили пулемет. Глава Чечни опробовал место пулеметчика, а также лично сел за руль и проехался.

«Хороший аппарат. Спасибо Илону Маску за такой транспорт. Скоро отправится на СВО, на передовую», — сказал руководитель Чеченской Республики.

По его словам, машину «ребята проверят» в боевых условиях и сделают вывод, надо ли в ней что-то поменять. Пикап уже прошел проверку в Российском университете спецназа имени В. В. Путина. Он зарекомендовал себя как «хорошая, быстрая, мощная, удобная» машина.