Представлен первый кабриолет Maybach за семь лет. Много фото

Представлен первый «открытый» Maybach за семь лет: теперь родстер.На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич дебютировал двухместный SL 680 Monogram Series. Новинка добавлена в семейство Mercedes-Maybach, хотя разработка изначальной модели велась с другими акцентами, и все остальные SL в кузове R232 относятся к Mercedes-AMG! Технические доработки свелись к замене трансмиссии, иной калибровке двигателя и подвески. Упор — на внешность и салон.

© Motor.ru

Mercedes-Maybach SL 680 — первый массовый открытый автомобиль в новейшей истории марки. Семь лет назад в Германии выпустили 99 внедорожников G 650 Landaulet, а за год до этого собрали 300 заднеприводных кабриолетов S 650 в кузове A217. Теперь ограничения тиража не будет, хотя часть шарма двухдверка потеряла: несмотря на индекс SL 680, под капотом больше не монструозный V12, а традиционный V8 объёмом 4,0 литра.

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

Двигатель практически идентичен версии AMG SL 63: отдача те же 585 лошадиных сил и 800 Нм. Однако трансмиссия AMG Speedshift с «мокрым» сцеплением уступила место обычному 9-ступенчатому автомату с гидротрансформатором. Заменены опоры двигателя, ходовая часть настроена в угоду плавности хода, а настройки коробки передач смягчены. Итог — полноприводный родстер разменивает 100 км/ч за 4,1 секунды (+0,5 секунды), максимальная скорость ограничена 260 км/ч (-55 км/ч).

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

Cалон теперь рассчитан на двоих: за спинками кресел отсек для саквояжа, обшитый кожей Nappa. Поменялись бамперы, патрубки выхлопной системы, диски, радиаторная решётка, капот и боковые юбки. По традиции, узнать Mercedes-Maybach можно по обилию хрома. Изюминки родстера — улучшенная шумоизоляция, фары с золотистой начинкой, принт с леблами Maybach на капоте, а также трёхлучевая звезда на капоте. Интересно, что «бесплатных» расцветок всего две: красно-чёрная и бело-черная. Остальные сочетания потребуют доплаты.

До начала продаж ещё как минимум полгода, поэтому цен в открытом доступе нет. Однако очевидно, что Mercedes-Maybach SL окажется дороже 200 тысяч долларов, ведь за исходный AMG SL 63 в США просят от 187 тысяч долларов. Первым рынком для модели станет Европа.