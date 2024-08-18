12 цилиндров и 1000 лошадей: российский дизайнер представил новый гиперкар

<p>Бывший главный дизайнер Bugatti и Koenigsegg<strong> Александр Селипанов, </strong>известный своей работой над такими шедеврами, как Bugatti Chiron и Koenigsegg CC850, представил новое творение — гиперкар <strong>NILU</strong>. Это первый автомобиль его собственного бренда <strong>Nilu27,</strong> созданный с акцентом на чистую мощь и драйв без использования электрификации, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-68196-12-tsilindrov-i-1000-loshadej-bez-elektrifikatsii-rossijskij-dizajner-predstavil-svoe-tvorenie" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p> <p>NILU оснащен 6,5-литровым атмосферным V12, который развивает впечатляющие <strong>1055 л.с. </strong>и<strong> 860 Нм</strong> крутящего момента. Этот двигатель может раскручиваться <strong>до 11 000 оборотов в минут</strong>у, а его работа поддерживается механической коробкой передач, что превращает управление гиперкаром в настоящий вызов для любителей скорости.</p> <p>Созданное на основе углеродного шасси и оснащенное <strong>углеродно-керамическими тормозами</strong> от Brembo, это авто выводит производительность на новый уровень. Селипанов черпал вдохновение из мира маслкаров и дрифт-каров, что отразилось в дерзком и запоминающемся дизайне. Салон гиперкара оформлен минималистично: фиксированные сиденья, аналоговые приборы и единственный дисплей для задней камеры. Особенность автомобиля — двери типа<strong> «крыло чайки»</strong>, добавляющие ему эксклюзивности.</p> <p>Компания планирует выпустить <strong>15 трековых версий </strong>NILU и<strong> 54 дорожных.</strong></p>