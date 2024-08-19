АвтоВАЗ возобновил производство Lada после трехнедельного перерыва

На производственных площадка АО "АвтоВАЗ" в Тольятти и Ижевске возобновился выпуск автомобилей Lada, который прекращался на время трёхнедельного единого корпоративного отпуска - с 29 июля по 18 августа.

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Во время перерыва компания выполнила суммарно более десяти тысяч задач, связанных с ремонтом и модернизацией производственных мощностей и улучшением условий труда. Ранее сообщалось, что на это АвтоВАЗ дополнительно выделил около 600 тысяч рублей.

В рамках отпуска на заводе в Тольятти была проведена подготовка к серийному выпуску седана Lada Aura, оптимизирована линия сборки Lada Niva. На ижевской площадке, занятой производством Lada Largus, проводятся мероприятия по расширению списка версий семейства модели, а также подготовка к старту электрического Lada e-Largus.

На АвтоВАЗ ранее заявили, что к производству готова Lada Vesta с ESC - системой курсовой устойчивости, которой лишились российские автомобили из-за прекращения поставок из-за рубежа в связи с санкциями.