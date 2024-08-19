Great Wall сертифицировал в России флагманский Tank 700

Great Wall готов к старту продаж флагманского Tank 700 в России.Портал «Китайские автомобили» выяснил, что «семисотый» получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), но в документе пока указана единственная модификация с бензин-электрической силовой установкой Hi4-T. Ранее исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев подтвердил: Tank 700 привезут в Россию в двух спецификациях — «чисто» бензиновой и гибридной.

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Сертификат ОТТС на Tank 700 действует до августа 2027 года, а официальные продажи в России планируют запустить в октябре. На первых порах у нас предложат внедорожники с системой Hi4-T, состоящей из бензинового 3,0-литрового V6 и электрического «довеска». Такой «семисотый» разовьёт 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Другие особенности модели — независимая задняя подвеска, пневмостойки и размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.

В настоящий момент Tank 700 является флагманом концерна Great Wall Motor. Однако в Китае новинка доступна только с двухрядным пятиместным салоном: раздельные задние кресла «семисотому» не положены. Зато на втором ряду есть вентиляция, массаж, подогрев и возможность регулировки спинки, опционально доступна аудиосистема Harman/Kardon с 16 динамиками, двухслойные стёкла и даже крыша со «звёздным» небом.

В Китае самый дорогой Tank 700 стоит 468 тысяч юаней (65 тысяч долларов), а российская цена может приблизиться к отметке 10 миллионов рублей. Всё дело в том, что топовый Tank 500 у нас стоит 7,7 миллиона рублей, а в Китае за максимально оснащённый внедорожник этой серии просят 365 тысяч юаней (51 тысячу долларов).