Эксперт предупредил о резком подорожании обучения в автошколах

Автошколы в России скоро подорожают на 30-50 процентов. Как утверждает телеграм-канал Mash со ссылкой на главного эксперта национального совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, это произойдет уже осенью. В числе причин резкого увеличения стоимости курсов обучения вождению Лыткин называет подорожание бензина, аренды помещений и обслуживания учебных автомобилей, а также нехватку инструкторов. В Санкт-Петербурге цены уже выросли вдвое, и скоро это произойдет и в других городах.

© Motor.ru

В Москве в настоящее время стандартный курс обучения в автошколе стоит в среднем 45–50 тысяч рублей — этого хватает на то, чтобы покрыть издержки, однако зарабатывают учебные заведения за счет дополнительных занятий. В Петербурге же обучение еще недавно стоило 30 тысяч рублей, но с начала августа цены выросли до 60 тысяч рублей, то есть в два раза. Это решение было принято по итогам совещаний в ГИБДД и оценки качества подготовки выпускников, пишет «Фонтанка».

Mash же сообщает, что столичные и подмосковные автошколы повысят расценки «на 30, а то и на 50 процентов, чтобы покрывать спрос, но при этом не проседать по качеству». Ремонт и обслуживание школьного автопарка влетает в копеечку, причем одна половина машин должна быть на «механике», а вторая — на автомате. Наблюдаются и проблемы из-за нехватки квалифицированных инструкторов, возникшей на фоне низких зарплат.

По состоянию на 2023 год в России насчитывалось почти шесть тысяч заведений, обучающих вождению, хотя еще в 2021-м их было более семи тысяч. Количество автошкол сократилось после ухода из России иностранных компаний с началом СВО, а также с повышением стоимости автомобилей и комплектующих — не все учебные заведения оказались готовы к новым реалиям. Кроме того, в России сократилось количество людей, которые могут позволить себе обучение в автошколе.