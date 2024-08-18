До 97 км/ч за 1,74 секунды: Rimac представила самый быстрый серийный электромобиль

Rimac Automobili представила Nevera R, усовершенствованную версию своего рекордного электрического суперкара Nevera. Nevera R теперь разгоняется от 0 до 60 миль/ч (около 97 км/ч) за 1,74 секунды.

Новая версия может похвастаться мощностью в 2 107 лошадиных сил — на 200 лошадиных сил больше, чем у оригинальной модели. Улучшенная аэродинамика, увеличенная прижимная сила и превосходное сцепление с дорогой позволили сократить время прохождения круга на скоростной трассе Nardo Ring в Италии на 3,8 секунды.

Как и стандартный Nevera, Nevera R требует «надзора производителя» для достижения максимальной скорости в 411 км/ч.

Nevera R будет выпущен в количестве всего 40 экземпляров по цене 2,5 миллиона долларов.