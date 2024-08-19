Китайский клон Nissan Navara от Dongfeng обновился и подешевел. В Китае стартовали продажи грузовичка Rich 6 (знаком на экспортных рынках, как DF6) с приставкой Pro. Изменения во внешности точечные: лицензионная копия Navara обрела фары и противотуманки с другой начинкой, а также решётку радиатора с V-образным рисунком. Турбодизель Nissan объёмом 2,3 литра дефорсирован со 163 до 147 лошадиных сил, сохранив крутящий момент 380 Нм.

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В России Dongfeng DF6 продаётся с прошлого года, но у нас клон старого «японца» звезд с неба не хватает. В Китае гамма шире: есть два варианта колёсной базы (стандартная 3150 мм и удлинённая 3400 мм), а выбирать можно между бензиновым «атмосферником» 2.4 (158 сил, 235 Нм) и вышеупомянутым турбодизелем Nissan 2.3 (147 сил, 380 Нм).

Бензиновые пикапы бывают только с 5-ступенчатой «механикой», причём в версии Pro гамма сокращена до трёх вариантов. Дизельные грузовички доступны с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым автоматом ZF. Выбор между задним или жестко подключаемым полным приводом есть у всех покупателей. После апгрейда богатые комплектации подешевели на 15%: теперь цены не превышают 134 тысяч юаней (18,7 тысячи $), а до обновления топ-версии стоили 157 тысяч юаней (21,9 тысячи $).

Вероятно, изменение прайс-листов связано со стремлением избежать конкуренции с более «премиальным» Dongfeng Rich 7. Российские перспективы обновлённого китайско-японского пикапа под вопросом, ведь на нашем рынке Dongfeng DF6 уже стоит от 3,3 до 3,8 миллиона рублей, а грядущее повышение утильсбора сделает цены совсем непривлекательными.