Представлен концепт гиперкара Opulent Velocity от Cadillac

Будущее Cadillac — электрическое, а это значит, что эра V8 с наддувом подходит к концу. Когда это произойдет, это будет печальный день для V-Series.

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Однако это не будет концом для мощных моделей от Cadillac. Совсем наоборот, и бренд демонстрирует это, представляя концепт Opulent Velocity. Он балансирует на контрастах, пытаясь сочетать в себе роскошь с мощностью.

Opulent Velocity оснащён автопилотом 4-го уровня, но прикосновением к многофункциональному контроллеру концепт переходит в режим Velocity, который активирует рулевое колесо и педали. Кроме того, проекционный дисплей активирует функцию «машины-призрака», позволяя постепенно улучшать время круга или соревноваться с коллегами на различных трассах.

Ряд особенностей концепт-кара могут в дальнейшем попасть к серийным моделям бренда. В частности, «рифленое стекло» намекает на возможную эволюцию вертикальных фар бренда. Модель также примечательна центральными колпачками колёсных дисков с подсветкой, дисплеем на рулевом колесе и большими дверями-бабочками, которые облегчают вход и выход.

Cadillac Opulent Velocity использует новую версию платформы Ultium и намекает на то, как будут развиваться будущие V-Series и Blackwing.

Интерьер выделяется Y-образной центральной консолью, а также передними сиденьями, которые перетекают в двери при закрывании. Дизайнеры говорят, что это дает ощущение нахождения в роскошном коконе.