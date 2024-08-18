Корейские броневики с водометами заметили во Владивостоке

Портал «Грузовики и вообще» поделился фотографиями спецавтомобилей на разгрузке в дальневосточном порту. Речь идёт о продукции Jino Motors: южнокорейская фирма специализируется на разработке бронированной техники для разгона демонстраций. По данным инсайдеров, машины предназначены для госзаказчика из Узбекистана, то есть во Владивосток попали транзитом.

© Motor.ru

Судя по снимкам, узбекские власти закупили двухосные грузовые машины с водомётной пушкой, которая бьёт на 70 метров. Предусмотрена возможность впрыска пены, слезоточивого газа или краски, есть отвал для удаления препятствий, металлическая сетка на окнах и фарах. Кабина защищена от мелкокалиберного стрелкового оружия, есть система автоматического пожаротушения.

Похоже, в соседней стране заказали спецавтомобили на базовом заднеприводом шасси. Вероятно, основой послужил Hyundai HD120 образца 2012 года. Цистерна в кузове может перевозить до 15 тысяч литров воды, есть камеры кругового обзора с сохранением роликов в облачном хранилище, гидравлическая лебёдка, шины типа Run-Flat. Цена спецпродукции Jino Motors в открытом доступе не публикуется.

Техника для подавления массовых беспорядков есть у силовых структур большинства стран мира. В России в основном используются броневики «Шторм» на шасси КамАЗ-53605, хотя в столице есть и импортные машины, созданные вокруг Mercedes-Benz Axor.