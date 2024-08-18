Корейские броневики с водометами заметили во Владивостоке

Портал «Грузовики и вообще» поделился фотографиями спецавтомобилей на разгрузке в дальневосточном порту. Речь идёт о продукции Jino Motors: южнокорейская фирма специализируется на разработке бронированной техники для разгона демонстраций. По данным инсайдеров, машины предназначены для госзаказчика из Узбекистана, то есть во Владивосток попали транзитом.
Судя по снимкам, узбекские власти закупили двухосные грузовые машины с водомётной пушкой, которая бьёт на 70 метров. Предусмотрена возможность впрыска пены, слезоточивого газа или краски, есть отвал для удаления препятствий, металлическая сетка на окнах и фарах. Кабина защищена от мелкокалиберного стрелкового оружия, есть система автоматического пожаротушения.
Похоже, в соседней стране заказали спецавтомобили на базовом заднеприводом шасси. Вероятно, основой послужил Hyundai HD120 образца 2012 года. Цистерна в кузове может перевозить до 15 тысяч литров воды, есть камеры кругового обзора с сохранением роликов в облачном хранилище, гидравлическая лебёдка, шины типа Run-Flat. Цена спецпродукции Jino Motors в открытом доступе не публикуется.
Техника для подавления массовых беспорядков есть у силовых структур большинства стран мира. В России в основном используются броневики «Шторм» на шасси КамАЗ-53605, хотя в столице есть и импортные машины, созданные вокруг Mercedes-Benz Axor.