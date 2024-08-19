Под маркой Dodge начали продавать перелицованные китайские седаны. На мексиканский рынок вышла модель Attitude, которая является «клоном» GAC Empow. Отличия только в шильдиках и дизайне решётки радиатора, а вот техника точно такая же, как в Китае. Новый седан Dodge перейдёт в класс выше: если уходящий Attitude (копия Mitsubishi Mirage) конкурирует с «бюджетниками», но теперь соперниками станут среднеразмерные седаны.

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В Мексике концерн Stellantis давно сотрудничает с GAC, к примеру, кроссовер Journey для местного рынка повторяет модель GS5. А теперь местным клиентам предложат GAC Empow со спортивным обвесом: это 4,7-метровый автомобиль со 170-сильным турбомотором 1.5 и 7-ступенчатым «роботом». Цены стартуют с 400 тысяч песо (21,5 тысячи долларов), то есть новинка на 25% дешевле базовой Hyundai Elantra!

© Dodge

В начальной комплектации есть бесключевой доступ, медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, виртуальная приборная панель (7 дюймов), шесть подушек безопасности, задние парктроники, круиз-контроль и 17-дюймовые литые диски. За доплату можно получить передние парктроники, цифровую «приборку» на 10,25-дюймовом экране, вентиляцию передних кресел, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядка, систему контроля «слепых» зон, целую плеяду водительских ассистентов и спортивные атрибуты.

Максимально оснащённый Dodge Attitude стоит 489 тысяч песо (26 тысяч долларов), то есть такой седан всё равно дешевле базовой Hyundai Elantra (от 502 тысяч песо). Начальная версия Volkswagen Jetta обойдётся в 438 тысяч песо, но такой седан прост по оснащению. За пределами Северной Америки китайские Dodge вряд ли появятся, но в Россию могут привезти исходные GAC Empow — уже в 2025 году.