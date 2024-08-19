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Citroen начал продажи бюджетного кросс-хэтча на 25% дешевле VW Polo

Citroen начал продажи бюджетного кросс-хэтча на 25% дешевле VW Polo. На индийский рынок вышла пятидверка Basalt — модель, которая может стать местным бестселлером. В основе «бюджетника» платформа от С3 Aircross с «поперечным» мотором, стойками McPherson спереди и балкой сзади. Стартовую цену удержали на уровне 799 тыс. рупий (9,5 тыс. долларов), то есть Citroen Basalt оказался на четверть дешевле местного VW Polo (продается под именем Virtus).

Citroen начал продажи бюджетного кросс-хэтча на 25% дешевле VW Polo
© Motor.ru

В начальной комплектации Citroen Basalt прост: штампованные диски, руль с единственной кнопкой клаксона, вещевой ящик вместо экрана медиасистемы, простые шайбы регулировок температуры и безальтернативный рисунок цифровой приборной панели. Однако даже такое кросс-купе может похвастать шестью подушками безопасности, системой стабилизации ESP, задними парктрониками и кондиционером.

© Citroen

За доплату можно установить кросс-обвес из неокрашенного пластика, медиасистему с 10,25-дюймовым тачскрином, светодиодные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски, климат-контроль и классический 6-ступенчатый автомат. Двухпедальные Citroen Basalt могут быть только с турбомотором 1.2 (110 сил, 205 Нм), а для модификаций с «механикой» можно выбрать и атмосферный (82 силы, 115 Нм), и турбированный двигатель.

В настоящий момент продажи Citroen в Индии иначе, как провальными не назовёшь: за полгода реализовано всего 3,7 тысячи машин, а по сравнению с прошлым годом спрос упал на 42%. Кросс-купе Basalt нацелен стать локальным бестселлером, но на «глобальном» рынке новинке предстоит побороться с продукцией местной марки Tata.

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