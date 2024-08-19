Citroen начал продажи бюджетного кросс-хэтча на 25% дешевле VW Polo. На индийский рынок вышла пятидверка Basalt — модель, которая может стать местным бестселлером. В основе «бюджетника» платформа от С3 Aircross с «поперечным» мотором, стойками McPherson спереди и балкой сзади. Стартовую цену удержали на уровне 799 тыс. рупий (9,5 тыс. долларов), то есть Citroen Basalt оказался на четверть дешевле местного VW Polo (продается под именем Virtus).

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В начальной комплектации Citroen Basalt прост: штампованные диски, руль с единственной кнопкой клаксона, вещевой ящик вместо экрана медиасистемы, простые шайбы регулировок температуры и безальтернативный рисунок цифровой приборной панели. Однако даже такое кросс-купе может похвастать шестью подушками безопасности, системой стабилизации ESP, задними парктрониками и кондиционером.

© Citroen

За доплату можно установить кросс-обвес из неокрашенного пластика, медиасистему с 10,25-дюймовым тачскрином, светодиодные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски, климат-контроль и классический 6-ступенчатый автомат. Двухпедальные Citroen Basalt могут быть только с турбомотором 1.2 (110 сил, 205 Нм), а для модификаций с «механикой» можно выбрать и атмосферный (82 силы, 115 Нм), и турбированный двигатель.

В настоящий момент продажи Citroen в Индии иначе, как провальными не назовёшь: за полгода реализовано всего 3,7 тысячи машин, а по сравнению с прошлым годом спрос упал на 42%. Кросс-купе Basalt нацелен стать локальным бестселлером, но на «глобальном» рынке новинке предстоит побороться с продукцией местной марки Tata.