Nissan лишил седан Altima самого передового двигателя

Nissan лишил преемника Teana самого передового двигателя. В США стартовали продажи четырёхдверки Altima 2025 модельного года. Главное нововведение — отказ от турбомотора 2.0 VC-Turbo. Передовой двигатель больше не доступен к заказу; покупателям придётся согласиться на проверенный 2,5-литровый «атмосферник». Зато в конфигураторе появился пакет Special Edition, который добавляет карбоновый декор в салоне, антрацитовые диски и другие опции.

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Nissan Altima пережил рестайлинг два года назад, и по слухам 2025 модельный год станет для седана последним: отставка за океаном неизбежна. Официально окончание жизненного цикла не подтверждается, но сокращение модификаций укладывается в канву. В гамме осталось четыре комплектации, для всех кроме «базы» опционально доступен полный привод с муфтой сзади.

Стартовая цена выросла на 630 долларов до 27 000 долларов, но на смену 7-дюймовому тачскрину пришёл 8-дюймовый, а ещё в цену включены три плановые замены масла. Выгодно доплатить за пакет Special Edition: за 1090 долларов седан в «средней» комплектации SV получит медиасистему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, беспроводную зарядку для гаджетов, двухзонный климат-контроль, пороги с подсветкой, а ещё углепластиковый декор, чёрные литые диски, люк и спойлер на крышке багажника.

Прерогатива предтоповой версии SR — новые бронзовые 19-дюймовые диски за 670 долларов. С максимальным набором опций Nissan Altima стоит около 36 тысяч долларов. Японская фирма параллельно ведёт два проекта бизнес-седанов: в Китае одноимённая модель выглядит по другому, бывает только с турбомотором и передним приводом.