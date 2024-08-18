Motor: во Владивосток привезли корейские броневики Jino Motors с водометами

Во Владивостоке заметили корейские броневики Jino Motors с водометами, которые используют для пресечения беспорядков. Об этом сообщает Motor.ru. Спецавтомобили обнаружили на разгрузке в дальневосточном порту. По данным издания, спецтехника предназначена для госзаказчика из Узбекистана, а во Владивостоке она оказалась транзитом. Речь идет о грузовых машинах с водометной пушкой, бьющей на 70 метров. С ее помощью можно впрыскивать пену, слезоточивый газ и краску. До этого в городе Туймазы (Башкирия) водитель фургона МАЗ протаранил семь автомобилей. Авария произошла на улице Горького. Водитель МАЗа по результатам освидетельствования оказался трезвым. Он признался, что заснул за рулем. ДТП обошлось без пострадавших, но машины получили сильные механические повреждения. МАЗ разбил три автомобиля LADA (Granta, Vesta и ВАЗ-2114), а также Toyota Corolla, Ford Fiesta, Hyundai Bayon и Skoda Rapid. На кадрах с моментом аварии видно, что грузовик на большой скорости ударил по касательной движущуюся машину с видеорегистратором, а затем выехал на парковку перед дилерским центром Lada, снес несколько машин и остановился. Водительская дверь кабины МАЗа открылась на ходу.