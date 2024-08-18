BMW предложила М-подвеску по подписке: платить нужно ежемесячно

Один из пользователей Reddit обнаружил, что немецкая марка рекламирует расширение функционала приложения ConnectedDrive. В Словении клиентам предлагают адаптивную M-подвеску за 25 евро в месяц, причём первый месяц опция доступна бесплатно. Также можно активировать подписку на парковочный ассистент. В Сети сделали вывод, что все эти технологии установлены сразу.

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Портал Motor1.com выяснил, что адаптивная М-подвеска может быть оплачена при заказе автомобиля, но даже у «бедных» комплектаций все необходимое оборудование установлено, но заблокировано программно. У большинства моделей продвинутое шасси доплаты не требует, но исключений достаточно: заработать можно на покупателях «троек», «четвёрок», Z4, X1, X2 и X5.

У базовой BMW 3-Series адаптивной М-подвески нет, но она включена в пакет Dynamic за 1050 долларов. Та же история с 4-Series и Z4, но оборудование стоит дороже — 1500 и 2450 долларов соответственно. У кроссоверов цены в среднем ещё выше: пакет M Sport стоит 2000 долларов на X1, 2500 долларов для X2 и 2750 долларов для X5. Можно ли подкорректировать софт BMW неофициально без ежемесячной подписки — пока открытый вопрос.

Стремление BMW заработать на уже заложенных в цену автомобиля функциях проявляется не впервые. В прошлом году баварская марка пыталась внедрить подписку на подогрев сидений, но осенью от этой функции отказались: спросом нововведение не пользовалось. В соцсетях беспокоятся, что в будущем полный функционал автомобиля может быть доступен только первому владельцу.