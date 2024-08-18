Китайцы раскрыли запас хода большого электрокроссовера Genesis

Китайский портал Autohome выяснил, что серийный автомобиль получит тяговую батарею ёмкостью 113 киловатт-часов, а автономность составит до 800 километров. Основой Genesis GV90 послужит платформа eM: де факто, эволюция текущей «тележки» E-GMP. Премьера электрического флагмана южнокорейского автопрома запланирована на октябрь; внешность уже раскрыта благодаря концепт-кару Neolun.

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Genesis Neolun дебютировал весной на автосалоне в Нью-Йорке, но никаких технических подробностей не сообщили. По предварительным данным длина флагманского кроссовера превысит отметку пять метров, а дизайн интерьера вдохновлён концертным залом. У шоу-кара был 24,6-дюймовый тачскрин, и от серийной версии тоже ждут передовых решений.

У концепт-кара передние кресла можно было разворачивать против хода движения, образуя гостиную, но сохранится ли такая «фишка» на серийном кроссовере — открытый вопрос. Хотя минивэн Zeekr Mix доказал, что такая конструкция жизнеспособна. Есть в индустрии и примеры гибких дисплеев, выдвигающихся из потолка, но массовыми подобные решения не стали.

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Хотя флагманом Genesis должен стать электромобиль, ближайшее будущее южнокорейская марка связывает с гибридами. Босс премиум-бренда Hyundai подтвердил журналистам, что комбинированные силовые установки предложат для большого числа моделей, хотя пока бензин-электрических Genesis с оригинальной начинкой нет вовсе.