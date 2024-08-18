Toyota готовит массовый бензиновый двигатель рекордной мощности

Портал BestCarWeb утверждает, что для спорткаров следующей итерации разрабатывают линейку 2,0-литровых агрегатов. В базовой конфигурации «турбочетвёрка» разовьёт 300 лошадиных сил и 400 Нм, опционально предложат высокопроизводительную дорожную версию (400 сил, 550 Нм), а на вершине линейки будет гоночный вариант мощностью 600 лошадиных сил — без электрификации!

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Для консервативной марки Toyota удельная мощность 200 лошадиных сил с литра рабочего объёма — своего рода рекорд. А вот по гоночным меркам 300 лошадиных сил с литра рабочего объёма не впечатляют: в Формуле-1 с бензиновых V6 объёмом 1,6 литра снимают гораздо больше. Однако прямое сравнение всё-таки некорректно, ведь японский концерн нацелен на унификацию дорожного и гоночного агрегатов.

По неофициальным данным, турбомотор 2.0 появится на возрожденных спорткарах Celica (в переднемоторной конфигурации) и MR2 GRMN (в среднемоторном варианте). Японский концерн не сообщил подробностей о проекте бензиновых двигателей, но подтвердил: в новое семейство ДВС инвестируют совместно с Subaru и Mazda. Турбомотор 2.0 должен со временем заменить актуальную «турбочетвёрку» 2.4.

Концерн Toyota верит в будущее двигателей внутреннего сгорания и рассматривает различные сценарии развития автопрома. Электрификацию не считают панацеей: японцы продолжают эксперименты с силовыми установками на водороде, развивают гибридные проекты и вкладывают солидные средства в развитие бензиновых и дизельных агрегатов. Сохранить ДВС может позволить развитие углеродо-нейтрального топлива.