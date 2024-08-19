Представлен Rolls-Royce Spectre Semaphore

Rolls-Royce Spectre Semaphore представлен на мероприятии The Quail, посвященном автоспорту. Semaphore — это уникальный экземпляр, созданный для воплощения "новых смелых кодов роскоши", которые привлекают уверенную и молодую клиентуру марки. Semaphore окрашен в уникальный оттенок желтого, названный Bespoke Semaphore Yellow, с серо-бело-желтым интерьером.

© rubmw.ru

Название автомобиля связано с цветом кузова, но настоящей изюминкой экстерьера является графическое изображение "пролитой краски" на капоте. Этот элемент дизайна, названный Marbled Paint Spill - отсылка к Калифорнии. Процесс нанесения этого дизайна очень трудоемкий, и только на работу с капотом ушло более 160 часов.

© rubmw.ru

На снимках можно оценить размеры и впечатляющий вид автомобиля. Решетка радиатора и статуэтка "Дух экстаза" делают машину мгновенно узнаваемой, несмотря на измененные фары, напоминающие последние модели 7 серии. Новый Spectre работает исключительно на электрической тяге, заменив легендарный V12, который долгие годы был визитной карточкой бренда.

Как и в случае с другими моделями Rolls-Royce, цена не была озвучена. Стандартный Spectre стоит около $422,000 в США, можно предположить, что RR Spectre Semaphore обойдется более чем в полмиллиона долларов. Rolls-Royce заявляет, что выпущен только один экземпляр, и, пока неясно, продан он или нет.