Chery Tiggo 4 Pro с новым дизайном готовится выйти на глобальный рынок

Компактный паркетник получил внешность в стиле старшего Tiggo 7 Pro Max. Кое-где пятидверка анонсирована с турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с.

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В гамме Chery этот небольшой кроссовер присутствует с 2017 года. На родине модель зовется Tiggo 5x, а на большинстве экспортных рынков, включая Россию, она известна под именем Tiggo 4. Паркетник уже пережил несколько рестайлингов, причем актуальный глобальный кросс давно носит приставку Pro (в том числе, и в РФ). Так вот, весной года нынешнего компания Chery провела в Китае для журналистов показ в очередной раз модернизированной пятидверки. Любопытно, что кросс продемонстрировали именно зарубежным, а не местным медиа: то есть, то была «мировая» версия. Теперь же такой Chery Tiggo 4 Pro анонсирован официально – опубликовано первое фирменное изображение. К слову, картинку распространило австралийское подразделение компании, хотя в этой стране «четверка» пока и вовсе не представлена.

Chery Tiggo 4 Pro обрел более солидную внешность, дизайн экстерьера оформили в стиле старших SUV бренда. Так, паркетник получил новые фары, как у российского нынешнего Tiggo 7 Pro Max. Кроме того, «четверке» достались иные радиаторная решетка и бамперы, а в задних стойках крыши появились стеклянные вставки. Наконец, благодаря весенним репортажам иностранных СМИ мы знаем, что Tiggo 4 Pro еще отрядили новые фонари – в виде единой плашки.

Размеры рестайлингового паркетника пока не озвучены. К примеру, длина нашего актуального Chery Tiggo 4 Pro равна 4318 мм, колесная база – 2610 мм.

Внутри же, судя по опубликованным ранее фото с презентации, глобальный обновленный паркетник в целом повторил версию, которую сегодня продают в России. В салоне установлены табло, сенсорный блок управления «климатом» и двухэтажный центральный тоннель.

На австралийском сайте Chery для Tiggo 4 Pro заявлен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. Предполагается, что двигатель работает в паре с вариатором. В России Chery Tiggo 4 Pro тоже положен 1.5T, но у нас этот двигатель слабее: 147 л.с. При этом в РФ модель еще можно купить с полуторалитровым атмосферником мощностью 113 л.с. Привод же в любом случае исключительно передний.

В Австралии заказы на Tiggo 4 Pro с новой внешностью начнут принимать 16 сентября. Местные профильные СМИ прочат паркетнику стартовый ценник в 23 990 австралийских долларов – это около 1,4 млн рублей по текущему курсу. Позже такой кроссовер доберется и до других рынков. Вероятно, его также привезут в Россию.