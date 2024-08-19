Что будет, если истекли водительские права и можно ли за это получить штраф

Бывает, что водительские права у человека есть, а автомобиля нет. Ездить ему не нужно, и он благополучно забывает о необходимости менять права каждые 10 лет, а затем выясняет, что срок действия водительского удостоверения истек. Предусмотрены ли какие-то санкции за несвоевременную замену прав, что делать в такой ситуации, а чего делать категорически не стоит?

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Ничего. Закон не предусматривает замену водительского удостоверения в обязательном порядке и не предусматривает никакой ответственности за «просрочку». Неважно, истекли ваши права в прошлом году или 10 лет назад – за сам факт того, что вы не заменили их после истечения срока действия, никакого наказания не будет.

А вот если продолжать водить машину после истечения срока действия водительских прав, штраф получить уже можно, причем серьезный. Дело в том, что езда с просроченными правами по закону приравнивается к езде без прав. Часть 1 статьи 28 Федерального закона № 196 «О безопасности дорожного движения» указывает, что истечение срока действия удостоверения является основанием прекращения действия права на управление автомобилями. Соответственно, и наказание за езду с просроченными правами такое же, как и за езду вообще без прав.

Такое нарушение квалифицируется по части 1 статьи 12.7 КоАП. Согласно ей, «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей». Но это не единственная проблема: кроме того, автомобиль нарушителя будет задержан и отправлен на штрафстоянку.

Если права просрочены, их нужно просто заменить. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале. Для замены потребуются паспорт, старые права и медицинская справка по форме 003 в/у, а также чек об оплате госпошлины в 2 тысячи рублей.

Отметим еще раз: если вы не планируете водить машину и права вам не нужны, то их можно не менять, пока они не понадобятся.

В 2022 году в России продлили на 3 года срок действия водительских прав, истекающих в 2022-2023 годах. Для этой категории водителей ничего не изменилось: они по-прежнему могут ездить с просроченным водительским удостоверением.

Срок продления у них отсчитывается от даты истечения документа: например, если права истекли 1 марта 2022 года, то они автоматически продлены до 1 марта 2025 года. Никуда обращаться при этом не нужно: закон указывает, что продление не требует внесения изменений в документы, так что просроченная дата не влияет на действительность прав.