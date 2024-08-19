Продажи легковых авто с пробегом в РФ в июле выросли на 6,7%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам июля выросли в годовом выражении на 6,7% и составили 546,2 тыс. единиц, а по отношению к июню текущего года рост составил 9,3%. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По данным агентства "Автостат", в июле 2024 года жители РФ приобрели 546,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 9,3% больше, чем месяцем ранее (в июне - 499,6 тыс. шт.), и на 6,7% превышает результат июля прошлого года (511,8 тыс. шт.)", - отмечается в сообщении.

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Лидером по продажам вновь стала отечественная Lada - в июле было продано 133 тыс. таких машин, что на 25,7% превышает результат прошлого года. Второе место заняла японская Toyota с результатом в 56 тыс. авто (-12,5% к июлю 2023 года). На третьем и четвертом местах расположились бренды Kia и Hyundai, чьи продажи составили 32,5 тыс. (+9,8%) и 30,9 тыс. (+6,4%) соответственно. Топ-5 замыкает японский Nissan (25,8 тыс., -6,8%).

Самой популярной моделью среди подержанных легковых авто в июле 2024 года стал седан Lada-2107, который удерживает первенство шестой месяц подряд. Так, в июле было продано 11,9 тыс. таких автомобилей, это на 44,8% больше, чем в июле прошлого года.

По итогам января-июля 2024 года в РФ продано почти 3,3 млн легковых авто с пробегом, что на 0,9% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.