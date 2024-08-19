Новый Mitsubishi Outlander рассекретили до премьеры

Mitsubishi засветила обновленный Outlander незадолго до премьеры. В социальных сетях растиражировали затемнённое изображение вседорожника четвёртого поколения. Внешних отличий от актуального Mitsubishi Outlander по тизеру выявить не удалось: двухъярусные фары и фирменные передние бамперы в X-стиле сохранятся. Зато кроссоверу прочат новую медиасистему с 12,3-дюймовым тачскрином и более эффективную гибридную силовую установку.

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Ожидается, что информационно-развлекательный комплекс достанется Mitsubishi Outlander от «родственного» Nissan X-Trail. У него же позаимствуют вентилируемые кресла из полуанилиновой кожи. Могут быть улучшены отделочные материалы и расширены возможности аудиосистемы Yamaha. В дизайне экстерьера обойдётся без революций: маркером рестайлинга могут быть светодиодные ходовые огни с другим рисунком.

В середине жизненного цикла Mitsubishi Outlander получит модернизированную заряжаемую гибридную силовую установку. Пиковая отдача увеличится с нынешних 251 лошадиной силы, а запас хода на электротяге возрастёт (сейчас 61 километр). Нет сомнений, что PHEV-гибрид останется полноприводным. Также японская фирма намекнула на перенастройку шасси в угоду комфорту.

Европейская премьера новинки состоится 1 октября в Мадриде, однако модификация для внутреннего рынка может быть раскрыта раньше. В любом случае сначала обновлённый Mitsubishi Outlander предложат в Японии, в Европе дилеры получат кроссовер к концу 2024 года, а на других рынках придётся ждать до 2025 года.