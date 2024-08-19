Хороший ситикар с пробегом обойдется в 650 тысяч рублей

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто, проанализировали данные о сделках на своей платформе за последний год и назвали "Российской газете" самые востребованные у россиян ситикары - автомобили класса А, популярные в городских условиях.

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Медианная стоимость покупки такого авто составляет 650 тыс. рублей, а чаще всего продаются поддержанные ситикары 2012, 2011 и 2013 годов выпуска. В топ наиболее популярных марок в этой категории входят Kia (36% машин в исследуемом классе), Daewoo и Chevrolet (по 17%). Самыми востребованными моделями являются Kia Picanto с медианным чеком в 900 тысяч рублей, Chevrolet Spark, который россияне приобретают в среднем за 640 тысяч рублей, и Daewoo Matiz с медианной стоимостью в 285 тысяч рублей.

Компактные авто пользуются наибольшей популярностью в Москве (17% от всех продаж ситикаров с пробегом), Республике Татарстан (14%), а также в Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (8%) и Московской области (6%).

Самыми востребованными у москвичей являются модели Daewoo Matiz и Kia Picanto. Медианная стоимость этих авто составляет 285 тысяч рублей и 900 тысяч рублей соответственно. В Республике Татарстан спросом также пользуются Daewoo Matiz (но покупают его в среднем за 283 тысячи рублей) и Kia Picanto (590 тысяч рублей), а также Chevrolet Spark (580 тысяч рублей).

Жители Санкт-Петербурга, как и Московской области, также предпочитают автомобиль Kia Picanto (522 тысячи рублей и 868 тысяч рублей соответственно). А в Краснодарском крае лидерами являются Kia Picanto (770 тысяч рублей) и Ravon R2 (890 тысяч рублей).