Теперь официально: суперкар Acura NSX возродят в формате электромобиля

Официально: суперкар Acura NSX возродят в формате электрокара.Вице-президент Honda Синдзи Аояма заявил журналистам на круглом столе: новая спортивная модель появится в 2027 или 2028 году. Топ-менеджер назвал будущее купе «автомобилем типа NSX», де факто подтвердив слухи о разработке проекта суперкара. Представитель Honda дал понять, что название NSX электромобилю может не достаться, а основой новинки послужит платформа Zero.

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Первенцем платформы Honda Zero станет пока безымянный электроседан, который покажут в 2026 году. Архитектура для электромобилей японской марки должна быть лёгкой и тонкой: размеры тяговой батареи по минимуму повлияют на высоту транспортных средств. Такой подход позволит снизить центр тяжести и предложить при прочих равных более вместительный салон.

Что касается суперкара Acura NSX, то технических подробностей о проекте немного. Однако представители марки давно интригуют поклонников: в этом году возродили концепт-кар, который 40 лет назад стал предвестником модели первого поколения, а в прошлом году в США рассекретили прототип Acura Electric Vision. Вероятно, серийное купе унаследует черты обоих проектов.

Производство гибридной Acura NSX прекратили в 2022 году: в прошлой итерации купе оснащалось 600-сильной комбинированной силовой установкой, состоящей из «битурбошестёрки» и трёх электромоторов. Какую схему японская фирма приготовила для возрожденного электрического суперкара пока держится в секрете.