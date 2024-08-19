В России стартуют испытания грузовика для маркетплейсов

"Универсальный автомобиль для служб доставки" вышел на испытания. Как информирует Quto. ГАЗ создал специальный грузовик для российских маркетплейсов.

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Технических деталей пока нет, но уже известно, что это чисто электрическая машина. Также сообщается, что особенности низкопольного электрофургона - это сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.

Ранее стало известно, что полноприводный "Соболь NN" будет представлен в пяти типах кузова: цельнометаллический фургон, грузопассажирский "комби", микроавтобус, а также бортовой грузовик и "голое" шасси.

Также сообщалось, что на грузовики Sollers Argo начали ставить российские коробки передач. Как пообещали в компании, новые МКПП в будущем получат и другие модели Sollers.