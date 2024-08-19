В России стартуют испытания грузовика для маркетплейсов
"Универсальный автомобиль для служб доставки" вышел на испытания. Как информирует Quto. ГАЗ создал специальный грузовик для российских маркетплейсов.
Технических деталей пока нет, но уже известно, что это чисто электрическая машина. Также сообщается, что особенности низкопольного электрофургона - это сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.
Ранее стало известно, что полноприводный "Соболь NN" будет представлен в пяти типах кузова: цельнометаллический фургон, грузопассажирский "комби", микроавтобус, а также бортовой грузовик и "голое" шасси.
Также сообщалось, что на грузовики Sollers Argo начали ставить российские коробки передач. Как пообещали в компании, новые МКПП в будущем получат и другие модели Sollers.