Будущее Ford Mustang: седан и полноприводное кросс-купе. На встрече с дилерами в Лас-Вегасе «голубой овал» поделился ближайшими планами корпорации. В виде концептов и полноразмерных макетов представителям индустрии показали будущие новинки семейства Ford Mustang — купеобразный четырехдверный седан Mach 4 и внедорожную модель с четырьмя ведущими колёсами. По данным Automotive News, обе машины пойдут в серию с бензиновыми двигателями.

© Motor.ru

На конференцию в Лас-Вегас отправили тяжеловесов Ford: гендиректора Джима Фарли и председателя правления Билла Форда. Руководство «голубого овала» считает, что идея удвоить ставку на Mustang удачная, ведь конкуренты от маслкаров де факто отказались. Проект Chevrolet Camaro закрыт, а Dodge Charger перешел на электротягу и лишился V8.

Подробностей о проектах седана и кросс-купе немного. По предварительным данным, Mustang с полным приводом можно считать аналогом Porsche 911 Dakar, а четырёхдверка Mach 4 сохранит приземистый силуэт а-ля гран-купе. Также на подходе спецверсии существующих маслкаров: кабриолет с V8 и «механикой», а также «младшее» купе с форсированным турбомотором EcoBoost.

Интересно, что всего три месяца назад Джим Фарли пообещал, что безумного количества модификаций у «Мустанга» не будет, а кроссоверы и внедорожники в семействе никогда не появятся. А вот разработку седана руководитель Ford уже тогда посчитал удачной идеей: похоже, над проектом работают давно.