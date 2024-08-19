Эксперт объяснил, может ли АИ-100 повысить мощность автомобиля

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", может ли АИ-100 повысить мощность автомобиля.

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"В первую очередь важно сказать, что необходимо всегда использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем автомобиля. Например, очевидно, что использование АИ-92 в моделях, которым рекомендуется АИ-95 или 98, может создать ряд проблем.

Нередко это приводит к снижению производительности двигателя, его повреждениям и повышению расхода топлива.

Что касается АИ-100, то он не повысит мощность автомобиля. Октановое число бензина определяет его устойчивость к детонации (неконтролируемому взрыву топливовоздушной смеси в цилиндре). То есть это означает, что АИ-100 более устойчив к детонации. Но отнюдь не говорит о том, что он более "мощный".

Стоит еще сказать, что АИ-100 не увеличит мощность двигателя, но позволит раскрыться полностью его потенциалу, который на топливе с меньшим октановым числом часто работает не в полную силу, ограничиваемый электроникой, страхующей от детонации", - отметил специалист.

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