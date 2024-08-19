Большинству таксистов в России запретят работать с 1 сентября

Только четверть таксистов сможет продолжить работать с 1 сентября.Это водители, выполнившие новые требования: оформившие обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), призванное защитить пассажиров. Доля таких таксистов не превышает 25 процентов, и большинство из них работают в Москве. Большинство же — 75 процентов — такого документа не имеют, пишут «Известия», и просят власти отложить вступление в силу новых правил. В Минфине им уже ответили отказом.

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С 1 сентября сотрудники ГИБДД получат право проверять таксистов на наличие ОСГОП. Полис увеличит страховую защиту пассажиров: к примеру, выплата за вред, причиненный жизни, вырастет с 500 тысяч рублей до двух миллионов.

Чтобы оформить ОСГОП, водители должны иметь разрешение на работу в такси, а оно есть не у всех. Всего в российской сфере такси работают порядка 2,5 миллиона человек. Среди самозанятых разрешение получили только 1,5 процента от общего числа, среди работников таксопарков — около 60 процентов.

Перевес в сторону таксопарков объясним: чтобы получить разрешение, таксист должен соблюсти ряд условий. В частности, перекрасить автомобиль в установленные цвета, ежегодно проходить техосмотр и медосмотр. В некоторых регионах попросту не хватает инфраструктуры, чтобы выполнить эти требования. Кроме того, до сих пор непонятно, как быстро и по каким ценам водители смогут покупать новый полис.

Из-за новых издержек таксисты, работающие вне таксопарков — а их около миллиона — могут покинуть рынок, говорят эксперты. Это приведет к нехватке водителей и новой волне роста цен. Со дня вступления в силу закона «О такси» в сентябре прошлого года они выросли примерно на 30 процентов в целом по стране, а в Москве — на 40. При этом безопаснее поездки не стали.