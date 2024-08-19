Кросс-универсал Lada Iskra снова попал в объектив камеры

Кросс-универсал Lada Iskra впервые проехал на камеру в Тольятти.Портал Avtograd News поделился качественным снимком пятидверки с обвесом. Обводы кузова и даже диски щедро укрыты камуфляжем, но кое-что увидеть можно: пороги, колёсные арки и нижние части бамперов Lada Iskra Cross закроют неокрашенными фрагментами из пластика, дорожный просвет увеличат. По данным инсайдеров, у прототипа связка двигателя 1.6 и 6-ступенчатой «механики».

Предполагается, что Lada Iskra сразу будет доступна в трёх вариантах: в виде седана, универсала и кросс-универсала. Если информация подтвердится, все модификации предложат в первом квартале 2025 года. Вариант с увеличенным клиренсом и пластиковой защитой по периметру кузова наверняка окажется самым дорогим. Судя по сертификационным изображениям, для Cross-версии разработают оригинальную решётку радиатора.

По дизайну пятидверная Lada Iskra напоминает Vesta SW: те же пропорции, такой же подход к реализации обвеса, идентичное оформление выпускных патрубков. Однако во внутризаводской иерархии новая модель окажется ниже: «бюджетники» разведут по разным рыночным сегментам за счёт оснащения. А вот техника будет похожая: те же отечественные моторы 1.6, те же сочетания с китайскими коробками передач — вариатором WLY и 6-ступенчатой «механикой».

В этом году на АвтоВАЗе планируют собрать около ста прототипов для завершения ресурсных тестов и отладки технологии производства. Это значит, что предсерийные седаны и универсалы будут попадаться очевидцам всё чаще. Хотя Lada Iskra показали без камуфляжа ещё в июне, по дорогам общего пользования новинка продолжает ездить с маскировочной плёнкой.