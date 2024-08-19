Exeed RX получил новую версию с C-DM

Марка Exeed опубликовала фотографии новой версии кроссовера RX с гибридной силовой установкой C-DM и системой полного привода.

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Exeed RX с трансмиссией C-DM вышел на китайский рынок ещё весной, но только в переднеприводном исполнении. Теперь же RX C-DM готовится к дебюту в модификации AWD.

Новинка отличается закрытой панелью, установленной вместо "решётки" радиатора с ромбовидным узором, а также заглушками, которые появились на месте вертикальных воздухозаборников. Таким образом повышена энергоэффективность автомобиля.

Силовая установка состоит из трёх двигателей: ДВС объёмом 1,5 литра мощностью 156 л.с., работающего в качестве генератора, и пары электродвигателей - по одном на каждой оси - суммарной отдачей 462 л.с. и 700 Нм.

Премьера Exeed RX C-DM с системой полного привода может состояться в конце августа на автосалоне в Чэнду.

В России Exeed RX продаётся с 249-сильным мотором 2.0 TGDI, 7-ступенчатой коробкой передач DCT и полным приводом. Цена - от 4 890 000 рублей. На прошлой неделе стало известно, что RX для России получил новую версию с "автоматом".