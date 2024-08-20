Стало известно, в каком российском городе больше всего электрокаров

Названы 5 регионов с самым большим количеством новых электромобилей. Лидером среди регионов по продажам электромобилей стала Москва. За 7 месяцев этого года в столице было зарегистрировано более 4,6 тыс. новых электрокаров. Вторая строчка досталась Московской области, где было зарегистрировано 867 экземпляров. Об этом пишет издание Iz.ru со ссылкой на исследование банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

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Топ-3 замыкает Санкт-Петербург, в котором жители приобрели 707 электрокаров за 7 месяцев. В пятёрку ещё вошли Краснодарский край (705 машин) и Калининградская область (391 электромобиль).

Всего с января по июль в России было продано более 11,7 тыс. новых электромобилей, и это более чем в 2 раза превышает показатели прошлого года. Лидером по популярности остаётся Zeekr. За 7 месяцев было продано около 5 тыс. машин китайского бренда. На второй строчке — российский Evolute, его за 7 месяцев приобрели 883 раза. Третье место досталось Volkswagen — 860 новых электромобилей. Четвёртая строчка — у «Москвича» (789 единиц), пятое — у Tesla (534 автомобиля).

Вице-президент, начальник партнёрских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий отметил, что в топ-10 самых популярных новых электромобилей входят четыре бренда из Китая. А на долю российских производителей электромобилей приходится 14% продаж электрокаров за семь месяцев.

По словам исполнительного директора компании «Автомаркетолог» Татьяны Акимовой, по итогам семи месяцев доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых машин в России. В прошлом году за аналогичный период доля составляла 1,1%. Однако по словам специалиста, несмотря на рост продаж электрокаров, они ещё занимают небольшую долю в объёме всего российского авторынка.