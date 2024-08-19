Раскрыт обновленный минивэн Voyah Dream с салоном в духе LiXiang

Представлен обновленный минивэн Voyah Dream с интерьером а-ля LiXiang. Китайский портал Autohome поделился снимками салона до официальной презентации. На смену кокпиту с монолитным трёхсекционным экраном пришёл вариант в духе моделей Li Auto: с широкоформатным составным тачскрином справа и отдельным небольшим дисплеем для водителя. Компоновка Voyah Dream прежняя: три ряда по схеме 2+2+3 с мультиконтурными «капитанскими» креслами.

© Motor.ru

Снаружи Voyah Dream изменился незначительно: приметы рестайлинга — решётка радиатора с частыми вертикальными хромированными ламелями и бампер с U-образным декором, соединённым в одну деталь. Также поменялись колёса: фирменные многоспицевые диски с направленным рисунком уступили место аналогам в ретростиле с заглушкой в центру.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне перемен больше: перекомпонована передняя панель, центральный тоннель нарисован заново. Селектора выбора ездовых режимов больше нет, он переместился под руль. Подстаканники теперь установлены горизонтально, а блок беспроводной зарядки стал больше. Количество «горячих» физических клавиш уменьшено: для основных настроек придётся обращаться к планшету.

Заявлено, что пространство для ног на третьем ряду увеличено на 10% за счёт изменения спинок задних кресел. Также обещан бар с подогревом и охлаждением. Софт для нового информационно-развлекательного комплекса написан Huawei: минивэн обучили 160 сценариям автопарковки, улучшили аппаратно и программно системы автономного вождения.

Все подробности об обновлённом Voyah Dream появятся 28 августа, тогда же запустят предварительные продажи. Нет сомнений, что модернизированный минивэн привезут в Россию, ведь у нас премиум-бренд Dongfeng представлен официально. Сейчас цены на гибридную версию стартуют с 7,1 миллиона рублей с учётом дилерских скидок.