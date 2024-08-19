В России открылись дилерские центры Belgee

Компания Belgee официально объявила об открытии специализированных дилерских центров в России. В настоящее время насчитывается 33 официальных дилера в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. До конца года будет открыто не менее 120 центров.

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В Belgee отметили, что все центры соответствуют стандартам и в полной мере обеспечиваются запасными частями и расходными материалами, необходимыми для обслуживания.

Модельная линейка Belgee представлена кроссоверами X50 (Geely Coolray первой генерации) стоимостью от 2 305 900 рублей и X70 (Atlas Pro), который предлагается по цене от 2 614 900 рублей. В будущем у Belgee может появится седан S50, который сделают на базе Geely Emgrand.