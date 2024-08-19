Седаны Geely Preface уже добрались до дилеров в России

Первые два экземпляра седана Geely Preface прибыли в Санкт-Петербург. Об этом "Российской газете" рассказали в дилерском центре "Прагматика".

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Автомобили представлены в максимальной комплектации Flagship. В ближайшее время ожидается еще одна более крупная поставка.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика":

"Мы считаем, что Geely Preface заменит седаны D-класса, которые ранее были лидерами сегмента, но сейчас официально не поставляются в Россию. Покупатели, которые интересуются автомобилем, выделяют в нем современный и динамичный стиль. Уверены, что к новинке проявят интерес таксопарки и прокатные организации. В модельном ряду Geely седан Preface может занять долю минимум в 5%".

Напомним, автомобиль доступен для приобретения у официальных дилеров в двух версиях: Luxury и Flagship. Цена - от 2 999 990 рублей без учета спецпредложений.