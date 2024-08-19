Гибридный внедорожник Polestones упростился и сильно подешевел

Китайский аналог Land Rover Defender упрощен и сильно подешевел. В Китае стартовали продажи модернизированной версии Polestones 01 — гибридного внедорожника, созданного на деньги производителя пылесосов Roborock. За десять месяцев продажи не превысили отметку три тысячи штук, что по китайским меркам катастрофически мало. Для сравнения технически близкие кроссоверы Li Auto ежемесячно расходятся тиражом 25-50 тысяч экземпляров.

Чтобы привлечь покупателей Polestones 01 сильно подешевел: стартовую цену снизили сразу на 50 тысяч юаней (семь тысяч долларов) до 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов). Сэкономить удалось за счёт отказа от крупной тяговой батареи: вместо аккумулятора на 56 киловатт-часов установлен более компактный на 44,5 киловатт-часа.

Запас хода без активации ДВС сократился с 306 до 180 километров, но наличие 1,5-литрового бензинового генератора отчасти компенсирует разницу. Вдобавок, Polestones 01 сохранил полноприводную двухмоторную силовую установку (476 сил) и просторный трёхрядный «цифровой» салон с солидными отделочными материалами и «премиальными» опциями.

Головная компания Rox Motor запланировала официальный выход на российский рынок, но пока в нашу страну внедорожники поставляются без гарантии производителя. По предварительным данным, сейчас запущен процесс сертификации, а первые русифицированные Polestones 01 могут появиться в салонах до конца года.