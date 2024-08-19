Эксперт назвал плюсы и минусы Chery Tiggo 7 Pro Max с перенастроенным шасси

Журнал "За рулем" протестировал Chery Tiggo 7 Pro Max с перенастроенным шасси.

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Теперь под капотом у кроссовера двигатель 1,6 литра (150 л.с.) и семиступенчатый робот с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Эксперт издания Юрий Тимкин отмечает, что на старте автомобиль выдерживает секундную паузу (бережет сцепления), а потом укладывает стрелку спидометра на 100 км/ч. Так что обгоны даются куда легче, чем раньше.

При этом у этого Chery по-прежнему "расслабленная" подвеска. Хотя ездового комфорта стало больше - особенно это относится к полноприводной версии. Все из-за того, что перекалиброваны амортизаторы и увеличена толщина прутка заднего стабилизатора.

Жаль только, отмечает эксперт, что цены потихоньку растут. Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал на 50 тысяч рублей. Рекомендованная стоимость с учетом действующих выгодных программ - от 2 670 000 рублей. Топовая версия модели обойдется в 3 120 000 рублей. Автомобиль доступен в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD.

Ранее "РГ" сообщала, что Chery подтвердила появление кроссовера Tiggo 9 в России. Также раскрыты сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 Pro в РФ.