Владельцы BMW, Mercedes-Benz и Porsche пересели на автомобили Zeekr

Китайская компания Zeekr провела исследование и назвала автомобили, на которых раньше ездили покупатели новой модели Zeekr 009.

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Как оказалось, порядка 20% покупателей являются повторными клиентами бренда Zeekr. Оставшиеся 80% покупали машину впервые или пересели с автомобиля другой марки. Согласно исследованию 80% новых владельцев Zeekr 009 ранее ездили на Mercedes-Benz, BMW и Porsche. Больше всего среди покупателей Zeekr 009 бывших владельцев BMW и Mercedes-Benz — 26%.

Напомним, продажи новой модификации минивэна Zeekr 009 мощностью 788 лошадиных сил стартовали в Китае в апреле этого года. Минивэн приводится в движение двумя электромоторами — по одному на каждую ось. Суммарная мощностью двух электродвигателей составляет 788 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 203 км/ч, а запас хода составляет 702 километра. При помощи быстрой зарядки пополнить запас батареи с 10 до 80% можно за 11,5 минут.