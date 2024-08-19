Skoda Kodiaq подешевел почти на полмиллиона в России

В России дилеры снизили цены на автомобили Skoda Kodiaq на 400 тыс. рублей.

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В России ряд крупных дилерских центров решил снизить цены на новые машины, ввезенные по параллельному импорту. Среди прочих моделей заметно подешевел чешский кроссовер Skoda Kodiaq.

Так, в начале лета в дилерском центре на северо-западе Москвы машину из новой партии продавали за 5,6 млн руб. Через какое-то время она подешевела на 100 тыс. руб. Сейчас ее цена составляет 5,2 млн руб.

Во столько оценили топовую версию автомобиля с 2,0-литровым агрегатом мощностью 220 л. с. Привод полный. Уточняется, что автомобиль в богатой комплектации. Салон отделан высококачественной экокожей. Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.