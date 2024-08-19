Эксперт перечислил пять правил, как не стать жертвой мошенников на дороге

Эксперт Павел Филимонов назвал "Автовзгляду" пять простых правил, как не стать жертвой мошенников на дороге.

Так, специалист советует не соглашаться на немедленное решение вопросов. Обязательно нужно установить в своей машине видеорегистратор. Он поможет доказать вашу правоту в спорных ситуациях. Также не стоит оставлять документы и деньги на видных местах.

Кроме того, как отмечает Филимонов, в разных регионах могут быть свои особенности мошенничества, так что знание местных схем и предупреждений поможет предотвратить неприятные ситуации.

Ну и последнее - обязательно сообщайте о всех подозрительных действиях компетентным органам.

Ранее сообщалось, что, покупая автомобиль из-за рубежа, россияне уже рискуют многим, однако сейчас появились еще и так называемые дропы - посредники из Беларуси или с Дальнего Востока, на которых производилась "растаможка". В итоге мошенники отнимают у россиян уже купленные машины.