Только четверть таксистов сможет продолжить работать с 1 сентября. Это водители, выполнившие новые требования: оформившие обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), призванное защитить пассажиров. Motor.ru

Ассоциация, представляющая интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, предлагает сдвинуть сроки вступления новых правил в силу. Глава ассоциации Валерий Корнеев напомнил, что для получения полиса водителям нужно разрешение на работу в такси, а его получило подавляющее меньшинство занятых в отрасли. Lenta.ru

Чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно выполнить несколько пунктов 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». В частности, перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в регионе. Таксистам нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где их водители должны проходить, неясно. В РФ нет инфраструктуры, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. Ura.Ru