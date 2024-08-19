Создан рестомод на базе Ferrari 550 Maranello, который мощнее оригинала

Представлен очень дорогой и очень мощный рестомод на базе Ferrari.Это проект ателье Touring Superleggera, который получил название Veloce12. За его основу взяли Ferrari 550 Maranello, причем указанная стоимость рестомода в 690 тысяч евро (более 68 миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня) не включает цену «донора». Столь высокая цена оправдывается масштабом работы: двигатель форсировали до 510 лошадиных сил, снизили вес автомобиля, доработали шасси и перекроили салон.

© Motor.ru

Премьера Veloce12 прошла в рамках Автомобильной недели в калифорнийском Монтерее. Внешне рестомод отличается от оригинального Ferrari 550 Maranello светодиодными фарами и фонарями, кузов же изготовлен с применением углеводородного волокна, что позволило снизить массу суперкара. Шасси усилили, установили тормозные суппорты Brembo (шестипоршневые спереди и четырехпоршневые сзади), доработки затронули и двигатель — в частности, систему охлаждения. Помимо всего перечисленного, Veloce12 получил кастомную выхлопную систему.

© Touring Superleggera

© Touring Superleggera

© Touring Superleggera

© Touring Superleggera

© Touring Superleggera

© Touring Superleggera

© Touring Superleggera

Отдача двигателя увеличилась с 485 до 510 лошадиных сил, так что потенциально Veloce12 может обогнать «донора», разгоняющегося до «сотни» за 4,4 секунды и развивающего скорость до 320 километров в час. Пару мотору составляет оригинальная механическая коробка передач на шесть ступеней.

Салон же переделан: в отделке используется коричневая кожа и алюминий, изменился дизайн тумблеров и переключателей, появились декоративные вставки и новые клавиши. При этом в целом дизайн интерьера выдержан в духе Ferrari.

Всего будет выпущено 30 экземпляров Veloce12 стоимостью 690 тысяч евро каждый, причем без учета стоимости «донорского» Ferrari 550 Maranello. Для сравнения, примерно столько же стоит рестомод Porsche 911, но включая цену «донора».