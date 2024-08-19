Таксисты выступили против страхования жизни пассажиров и просят отложить принятие закона

Таксисты просят Мишустина отложить введение страховки ОСГОП. Согласно российскому законодательству, с 1 сентября 2024 года водители такси обязаны оформлять дополнительную страховку ОСГОП — это дополнительный полис, который защищает пассажиров перевозчика в случае экстренной ситуации.

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Однако сами таксисты выступили против нововведения и направили в адрес главы кабмина соответствующее обращение.

В частности, в Союзе пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» заявили, что для перевозчиков возникает сразу несколько серьёзных проблем, связанных с новым полисом.

В частности, страховые компании будут выплачивать возмещение пострадавшим, после чего взыскивать эту сумму с водителя, если он не прошёл предрейсовые медицинский и технический осмотры.

«В стране критически не хватает пунктов предрейсовых осмотров, медиков и техников. Во многих населённых пунктах такие услуги полностью отсутствуют. Большинство водителей по независящим от себя причинам не могут выполнить эти требования. Они потратят деньги на покупку полиса ОСГОП, но не решат для себя вопрос финансовой ответственности. Для самозанятых это катастрофа», — заявил председатель Союза Валерий Корнеев.

Помимо этого, эксперт напомнил, что для оформления ОСГОП водители должны предъявить лицензию на пассажирские перевозки. А в России, тем временем, легально работает менее 1,5% таксистов, а из 1,5 млн самозанятых после вступления в силу закона соответствующие разрешения получили только 21 тыс. водителей.

Корнеев отметил, что причина кроется в избыточной урегулированности отрасли. Тем временем, отсутствие ОСАГО и ОСГОП являются основанием для аннулирования лицензии на перевозку пассажиров, и подобные проверки на дорогах уже начались.