Эксперты рассказали, какие запчасти для авто подделывают чаще всего

Россиянам назвали детали, среди которых больше всего контрафакта и подделок. Покупая дешёвые автозапчасти, автовладельцы рискуют купить подделку, говорит член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

По словам эксперта, синтетическое масло известного бренда не может стоить по 500 рублей за литр. Цена в этом случае — признак подделки. И нужно очень хорошо подумать прежде, чем покупать акционный товар на маркетплейсах, советует Плисов. Помимо масла, доля контрафакта которого на рынке России достигает 50%, часто подделывают свечи зажигания (до 20%), фильтры (до15%), тормозные колодки и диски (до 10%), детали подвески и рулевого управления (до 7%).

Покупать автомобильные запчасти нужно только в проверенных магазинах. Директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов заявил, что даже специалисты не всегда смогут отличить контрафакт или подделку от оригинала. Но, например, в сервис-центре или специализированном магазине покупатель может предъявить претензию.

Большинство подделок в Россию поступает из-за рубежа. По словам Виноградова, внутри страны чаще всего подделывают фильтры, но все остальное невыгодно в производстве.

С юридической точки зрения, подделка и контрафакт — разные понятия. Если контрафакт может соответствовать всем параметрам оригинала, продаётся под его брендом, но произведён в обход авторских прав, то подделка крайне редко соответствует характеристикам производителя, как правило из материалов плохого качества и сборки.