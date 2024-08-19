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Эксперты рассказали, какие запчасти подделывают чаще всего

Россиянам назвали детали, среди которых больше всего контрафакта и подделок. Покупая дешёвые автозапчасти, автовладельцы рискуют купить подделку, говорит член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

Эксперты рассказали, какие запчасти для авто подделывают чаще всего
© Quto.ru

По словам эксперта, синтетическое масло известного бренда не может стоить по 500 рублей за литр. Цена в этом случае — признак подделки. И нужно очень хорошо подумать прежде, чем покупать акционный товар на маркетплейсах, советует Плисов. Помимо масла, доля контрафакта которого на рынке России достигает 50%, часто подделывают свечи зажигания (до 20%), фильтры (до15%), тормозные колодки и диски (до 10%), детали подвески и рулевого управления (до 7%).

Покупать автомобильные запчасти нужно только в проверенных магазинах. Директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов заявил, что даже специалисты не всегда смогут отличить контрафакт или подделку от оригинала. Но, например, в сервис-центре или специализированном магазине покупатель может предъявить претензию.

Большинство подделок в Россию поступает из-за рубежа. По словам Виноградова, внутри страны чаще всего подделывают фильтры, но все остальное невыгодно в производстве.

С юридической точки зрения, подделка и контрафакт — разные понятия. Если контрафакт может соответствовать всем параметрам оригинала, продаётся под его брендом, но произведён в обход авторских прав, то подделка крайне редко соответствует характеристикам производителя, как правило из материалов плохого качества и сборки.

Автоновости
Илья Плисов