Rimac Nevera R претендует на роль самого быстрого электрического гиперкара

Компания Rimac представила новую версию своего электрического гиперкара Nevera с приставкой R. Этот автомобиль стал еще более мощным и быстрым, демонстрируя невероятные характеристики, ставящие его на второе место среди самых мощных серийных автомобилей в мире.

Nevera R оснащен новой аккумуляторной батареей и развивает мощность 2107 лошадиных сил — на 193 л.с. больше, чем у стандартной модели. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,74 секунды, а четверть мили (402 метра) электромобиль преодолевает за 8,23 секунды. Максимальная скорость достигает 412 км/ч, что делает Nevera R одним из самых быстрых автомобилей на планете.

Кроме впечатляющих показателей ускорения, Nevera R получил ряд улучшений для повышения управляемости. Новый аэродинамический пакет включает в себя фиксированный спойлер, увеличенный диффузор и более глубокий передний спойлер.

Стандартные шины Michelin Cup 2 обеспечивают отличное сцепление, а система векторизации крутящего момента была перенастроена для оптимизации работы с дополнительным механическим и аэродинамическим сцеплением. Также внедрены новые карбоно-керамические тормоза с силиконовой матрицей для повышения общей производительности.

Все изменения позволили улучшить время круга на трассе Nardo Handling Track на 3,8 секунды. Это означает, что Nevera R может уверенно претендовать на рекорды на таких сложных трассах, как Нюрбургринг, где, по прогнозам, преодолеет семиминутный барьер.

Rimac Nevera R — это не просто гиперкар, а настоящая машина для трека, объединяющая в себе передовые технологии и выдающиеся характеристики, подтверждая статус Rimac как лидера в мире электрических суперкаров.

Также генеральный директор компании Мейт Римац подтвердил прессе в пятницу, 16 августа, что Rimac планирует построить гиперкар, предназначенный только для трека, с одним центрально расположенным сиденьем.