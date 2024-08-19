Раскрыт срок премьеры кроссовера Xiaomi

Кроссовер Xiaomi: раскрыт срок премьеры
Стало известно, когда Xiaomi представит кроссовер. Под конец прошлого года китайский IT-гигант показал свой первый электрокар — седан SU7, вызвавший ажиотаж на рынке. Не прошло и года, а на подходе уже вторая модель: по данным китайских СМИ, Xiaomi готовится представить электрический кроссовер в конце октября. Отдельного мероприятия для автомобиля не запланировали. Его покажут в конце пресс-конференции, на которой дебютируют новый смартфон 15 серии и другие более привычные для Xiaomi продукты.
Пока что кроссовер можно рассмотреть только на шпионских фотографиях с дорожных тестов, а также на неофициальных рендерах, на которых ему приделали переднюю часть от SU7 почти без изменений. Пропорциями новинка напоминает Ferrari Purosangue.
Вероятно, кроссовер, пока известный под индексом MX11, действительно позаимствует основные черты у седана. С ним он, скорее всего, разделит и платформу с электрической установкой. То есть, автомобиль получит два электромотора, суммарно выдающие 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента, и никель-кобальт-марганцевую батарею CATL емкостью 101 киловатт-час. Одномоторная версия седана развивает 299 сил и проезжает до 668 километров без подзарядки.
Также MX11 прочат гибридный вариант — последовательную установку, в которой ДВС не связан напрямую с колесами, а играет роль генератора электроэнергии для тяговой батареи. Впрочем, пока это всего лишь слухи: возможно, кроссовер будет чисто электрическим. Как бы то ни было, в серию он пойдет не раньше 2025 года.
Недавно у седана Xiaomi появилась экстремальная модификация Ultra с электромоторами семейства HyperEngine собственной разработки. Он претендует на звание самого быстрого электрокара в мире: у него углепластиковый кузов и установка на 1548 сил, позволяющая разгоняться до ста за 1,97 секунды. Вероятно, SU7 Ultra будет мелкосерийным и очень дорогим.