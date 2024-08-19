Раскрыт срок премьеры кроссовера Xiaomi

Стало известно, когда Xiaomi представит кроссовер. Под конец прошлого года китайский IT-гигант показал свой первый электрокар — седан SU7, вызвавший ажиотаж на рынке. Не прошло и года, а на подходе уже вторая модель: по данным китайских СМИ, Xiaomi готовится представить электрический кроссовер в конце октября. Отдельного мероприятия для автомобиля не запланировали. Его покажут в конце пресс-конференции, на которой дебютируют новый смартфон 15 серии и другие более привычные для Xiaomi продукты.

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Пока что кроссовер можно рассмотреть только на шпионских фотографиях с дорожных тестов, а также на неофициальных рендерах, на которых ему приделали переднюю часть от SU7 почти без изменений. Пропорциями новинка напоминает Ferrari Purosangue.

© Car News China

© Car News China

Вероятно, кроссовер, пока известный под индексом MX11, действительно позаимствует основные черты у седана. С ним он, скорее всего, разделит и платформу с электрической установкой. То есть, автомобиль получит два электромотора, суммарно выдающие 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента, и никель-кобальт-марганцевую батарею CATL емкостью 101 киловатт-час. Одномоторная версия седана развивает 299 сил и проезжает до 668 километров без подзарядки.

Также MX11 прочат гибридный вариант — последовательную установку, в которой ДВС не связан напрямую с колесами, а играет роль генератора электроэнергии для тяговой батареи. Впрочем, пока это всего лишь слухи: возможно, кроссовер будет чисто электрическим. Как бы то ни было, в серию он пойдет не раньше 2025 года.

Недавно у седана Xiaomi появилась экстремальная модификация Ultra с электромоторами семейства HyperEngine собственной разработки. Он претендует на звание самого быстрого электрокара в мире: у него углепластиковый кузов и установка на 1548 сил, позволяющая разгоняться до ста за 1,97 секунды. Вероятно, SU7 Ultra будет мелкосерийным и очень дорогим.