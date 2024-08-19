Porsche создал уникальный 993 Speedster для коллекционера

Программа Porsche Sonderwunsch переводится дословно как «особые пожелания». Она позволяет очень особым клиентам создавать совместно с автопроизводителем эксклюзивные модели.

© Carakoom

Итальянский дизайнер Лука Трацци хотел 993-й для своей коллекции спидстеров от Porsche, но компания никогда серийно не выпускала 993-й в таком кузове. Только специальные модели для Ферри Порше, Джерри Сайнфелда и одна в рамках заводской реставрации. Теперь появился четвёртый.

За основу взяли кабриолет 993 Carrera Cabriolet, который после модификаций получил уникальное заниженное лобовое стекло и другую заднюю часть.

Среди других уникальных деталей — черные 18-дюймовые колесные диски Turbo с окантовкой в ​​цвет кузова, зеркала заднего вида в ретро-стиле, ​​желто-черная отделка сидений в виде клетчатого флага и фары с четырехточечными ходовыми огнями, используемые в современных моделях. Цвет — уникальный желтый, названный в честь собаки Трацци, Отто.

Некоторые элементы, такие как передний спойлер, боковые юбки и задние панели, вдохновлены моделями 993 Turbo. Перед задними колесами установлен протектор в виде акульего плавника, отсылающего к оригинальному 911 Speedster 1989 года.

Ходовая часть, включая двигатель, шасси и тормоза, исходят от 993 Carrera RS. 3,8-литровая «шестерка» выдает 300 лошадиных сил.

Porsche покажет 993 Speedster автомобиль на автосалоне в Монтерее, а затем он вернется в Европу, где его отправят клиенту. Во время строительства Porsche позволил Траззи наблюдать, как оцинковываются голый кузов, и даже позволил ему нанести часть краски.

Sonderwunsch существует уже несколько десятилетий, кастомизируя серийные модели и создавая специальные экземпляры, но несколько лет назад Porsche формализовала процесс.

Для такого проекта гонорар начинается со 100 тысяч долларов, но финальная стоимость может превышать его в разы.