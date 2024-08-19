Показан автодом за 2,5 миллиона долларов, который может заряжать электрокары

Компания Prevost показала автодом Loki Coach стоимостью 2,5 миллиона долларов. Конструкция построенной на базе автобуса машины уникальна. О чем свидетельствует видеоролик с экскурсией по жилому пространству дома на колесах. Одно лишь водительское сиденье в кемпере стоит 20 000 долларов (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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В салоне Loki Coach установлены десять сенсорных планшетов, с помощью которых можно управлять мультимедийными функциями. К примеру, нажатие одной кнопки спустит 65-дюймовый телевизор с крыши автодома. Другая – активирует подъем 50-дюймового телевизора в главной спальне. Еще один 55-дюймовый экран органично спрятан между панелями интерьера.

Автодом оборудован гостиной-трансформером, пространство которой увеличивается за счет складывания ящиков и диванов. Кухня оснащена столом с электроприводом, а также посудомоечной и стиральной машинами. Кроме того, в жилом модуле предусмотрено две ванные комнаты, несколько кондиционеров и ящики с электромагнитными замками, которые реагируют на движения.

На крыше автодома установлены солнечные батареи. Вместе с литиевыми аккумуляторами и дизельным двигателем, перенастраиваемым на генераторный режим, Loki Coach способен заряжать электромобили. Стоимость роскошного дома на колесах составляет 2,5 миллиона долларов (около 222 миллионов рублей по текущему курсу).

В 2022 году самым дорогим домом на колесах стал Volkner Performance S. Тогда роскошный автодом со скрытым гаражом для Ferrari LaFerrari оценили в 5,7 миллиона долларов.