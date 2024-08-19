На границе России и Белоруссии станет меньше пробок

Беларусь построит дополнительную полосу движения на магистрали М1. «Согласован новый проект решения Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, предусматривающий строительство на трассе М1 с белорусской стороны дополнительной полосы движения», — отметил чиновник.

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С появлением дополнительной полосы движения должна «значительно улучшиться схема грузотранспортного потока и, прежде всего, автомобилей, перевозящих скоропортящиеся грузы». Сейчас дорога имеет двухполосную конфигурацию: в правой стоят грузовики, а в левой — легковушки.

«Колейка», как дальнобойщики называют очередь перед границей, может растягиваться на несколько километров. При этом ранее российская сторона также сообщала, что дорога перед контрольно-пропускным пунктом «Красная Горка» будет расширена на одну полосу.

Между тем, в Белоруссии будет действовать российский полис ОСАГО: пресс-служба правительства России сообщила, что зона действия автогражданского страхования вскоре расширится.