Chery запатентовала новую марку в России

Российское отделение компании Chery запатентовало в России новую торговую марку Xtrim. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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Вместе с торговой маркой запатентован и логотип — слово XTRIM заглавными буквами, выполненное фирменным шрифтом Chery.

© Телеграм-канал «Автопоток»

При этом китайский автопроизводитель уже использует бренд Xtrim в Иране, напоминает «Автопоток».

До этого стало известно, что компания Chery запатентовала в России бренд Couggo. Будут ли под ним продаваться автомобили, неизвестно.