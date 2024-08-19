Названы самые аварийно опасные регионы России

Названы самые аварийно опасные регионы РФ. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) проанализировали количество страховых случаев по ОСАГО в период с июля 2023 по июль 2024 года. На основе этих данных был составлен рейтинг регионов России, в которых чаще происходят аварии.

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Первое место по показателю доли «автогражданки», переданной в перестраховочный пул, занял Дагестан. В пул за последний год было передано 86,4% всех заключённых в республике договоров.

Отмечается, что перестраховочный пул — это общий страховой фонд, в котором страховщики делят между собой риск по ОСАГО от клиентов, которые являются потенциально убыточными.

На второй строчке по этому показателю разместилась Чечня с 71,3% договоров, направленных в пул, а замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария, набравшая 54,2%.

Помимо этого, в список включены Приморский край (50,5%), Карачаево-Черкессия (49,9%), Северная Осетия (49,4%), Ингушетия (49,1%), Тыва (46,9%), Бурятия (35,5%), Еврейская автономная область (26,8%).

«Такие высокие показатели свидетельствует в первую очередь о высоких рисках мошенничества в обязательной “автогражданке” в этих регионах, а также о высокой частоте дорожно-транспортных происшествий и низком уровне безопасности дорожного движения», — подчеркнул президент РСА Евгений Уфимцев.

Страховщики отмечают, что средняя доля передаваемых в перестраховочный пул договоров по всей России составляет 9,5%.

При этом в столицах эксперты фиксируют самое низкое по стране количество потенциально убыточных водителей. Так, в Москве их зафиксировано 5%, в Санкт-Петербурге — 3,9%.